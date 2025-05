Call of Duty Stagione 4 aggiunge le pubblicità in Warzone e Black Ops 6: i fan non sono contenti

Activision, in generale, ha già una brutta reputazione per l'aggressivo sistema di monetizzazione di Black Ops 6 e di Warzone, ma questa nuova scelta ha infastidito ancora di più i giocatori .

Come funzionano le pubblicità di Call of Duty Black Ops 6 e Warzone

Con il lancio della Stagione 4, delle pubblicità per i contenuti a pagamento dello sparatutto possono apparire in vari menù. Si tratta di elementi che non possono essere eliminati e sono sempre in vista, soprattutto mentre si gestisce il proprio equipaggiamento.

Activision ha aggiunto pubblicità per bundle e Battle Pass anche nella tab degli Eventi. Anche in questo caso la reazione del pubblico non è stata affatto positiva. Potete vedere qui sotto un paio di esempi da Reddit di come appare il tutto nel gioco.

In generale, i fan affermano che se il tutto fosse sono in Warzone (ovvero un gioco gratuito) potrebbero anche accettarlo, ma in un videogioco pagato 80€ non è affatto un bene che il menù si riempa di pubblicità. Inoltre, questo tipo di presentazione dei contenuti fa sembrare il videogioco un titolo mobile.

Secondo molti inoltre queste pubblicità non servono a nulla, perché chi vuole comprare il bundle semplicemente andrebbe nello store (ma su questo siamo in disaccordo, sicuramente renderlo visibile alla fine spinge le vendite). Infine, i fan affermano di temere che a un certo punto arriveranno delle pubblicità pop-up nel mezzo del gameplay.

Ricordiamo infine che Call of Duty: Black Ops 6, ARK Survival Ascended e altri giochi sono gratis questo fine settimana su Xbox.