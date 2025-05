La demo di Stellar Blade per PC è stata presentata con un trailer

Shift Up ha pubblicato un trailer per presentare la demo di Stellar Blade per PC, che consente di cominciare la campagna del gioco e poi eventualmente trasferire i salvataggi all'interno della versione completa, qualora si decidesse di acquistarla.

Disponibile già da ieri, la demo anticipa il debutto di Stellar Blade su Steam, fissato al 12 giugno, e le sequenze del video sono un concentrato di momenti davvero spettacolari, che riflettono ciò che effettivamente avviene nelle fasi iniziali dell'esperienza.

La versione PC del titolo di Shift Up arriva a poco più di un anno dall'uscita della versione PS5, che è stata accolta con grandissimo entusiasmo tanto dalla critica quanto dal pubblico per via delle sue tante qualità e di alcuni aspetti sorprendenti.

Come saprete, il gioco ci mette al comando di Eve, una combattente d'elite che viene inviata sulla Terra per riconquistarla, dopo che una razza aliena ostile ha invaso il pianeta.