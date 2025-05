I giochi in uscita a giugno su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Le altre piattaforme, ad ogni modo, non resteranno a guardare: su PS5 vedremo l'arrivo dell'atteso Death Stranding 2: On the Beach, su PC farà il proprio esordio l'interessante Dune: Awakening e lo strepitoso free-to-play Zenless Zone Zero sarà disponibile anche su Xbox Series X|S. Avremo inoltre l'intrigante The Alters, i frenetici combattimenti di FBC: Firebreak, le spettacolari partite di Rematch e le atmosfere di Persona 5: The Phantom X.

Con giugno si apre un mese davvero molto interessante per i giochi in uscita su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2 . Assisteremo infatti al debutto della nuova console della casa di Kyoto, accompagnata da una corposa line-up di lancio che include titoli di grandissima rilevanza; a partire da Mario Kart World, che promette di bissare lo straordinario successo del precedente episodio.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster si pone dunque come un titolo imperdibile per gli appassionati di jRPG che non hanno avuto modo di provare l'originale su Nintendo 3DS. La riedizione include infatti scenari ridisegnati e personaggi molto più dettagliati, dotati di animazioni fluide, il tutto nel pieno rispetto della direzione artistica di Akihiko Yoshida e con il supporto della straordinaria colonna sonora firmata da Revo.

Il grande classico di Square Enix debutta in occasione del lancio di Nintendo Switch 2 con un'edizione rimasterizzata che punta a rinnovare l'esperienza sul piano tecnico e a introdurre alcune interessanti novità (vedi i minigiochi inediti), lasciando però intatto il fascino e la solidità di un impianto che non teme il passaggio del tempo, in particolare grazie al brillante sistema Brave e Default.

Oltre alla possibilità di integrare il sistema di controllo con il giroscopio al fine di offrire una maggior precisione durante gli scontri a fuoco e di utilizzare i Joy-Con in modalità mouse, il gioco sfrutta sulla nuova console Nintendo la tecnologia DLSS per consegnarci una qualità dell'immagine sorprendente , superiore a quanto visto su Steam Deck: un pregio che abbiamo potuto verificare di persona quando abbiamo provato Cyberpunk 2077: Ultimate Edition .

Finalmente completo sotto il profilo dei contenuti, forte di un pacchetto che include non solo l'esperienza originale ma anche i vari Fortnite OG, Rocket Racing, Fortnite Festival e LEGO Fortnite , lo sparatutto di Epic Games sfrutta la tecnologia DLSS su Nintendo Switch 2 per spingersi fino a 120 fps e abbraccia convintamente il crossplay con le altre piattaforme.

Altro giro, altro titolo di lancio per Switch 2. Stavolta però si tratta di Fortnite , il battle royale free-to-play di riferimento per milioni di giocatori , che approda sulla nuova console giapponese con una versione completamente rinnovata, capace di sfruttare appieno le potenzialità dell'ibrida Nintendo e di superare dunque le limitazioni tecniche della precedente edizione.

Al comando dell'inarrestabile Agente 47, dovremo muoverci all'interno di oltre venti scenari in giro per il mondo con il compito di eliminare bersagli specifici, ma godendo di piena e assoluta libertà per quanto concerne l'approccio a ogni singola missione: potremo raggiungere i nostri obiettivi in tanti modi diversi e utilizzando gli strumenti più disparati.

Dopo la Cloud Version del terzo capitolo, Hitman: World of Assassination approda su Nintendo Switch 2 in formato nativo e con tutti i contenuti di un pacchetto completo, che include Hitman, Hitman 2 e Hitman 3 , con le rispettive campagne e gli scenari rimasterizzati, oltre alle modalità Contratto ed Escalation, Arcade, Bersaglio Elusivo e gli incarichi speciali.

Mario Kart World

In uscita su NSW2 il 5 giugno

Gioco di punta della line-up di lancio di Nintendo Switch 2, Mario Kart World si presenta come un'evoluzione ambiziosa della celebre serie, caratterizzata da una struttura open world che include decine e decine di tracciati oltre a tantissime strade di raccordo, che avremo modo di sfruttare all'interno di nuove modalità come Sopravvivenza, in cui ci troveremo a gareggiare eliminando progressivamente gli altri piloti.

Anche i Gran Premi tradizionali sono stati modificati e alternano stipulazioni differenti, ma il fulcro dell'esperienza è rappresentato anche stavolta dal modello di guida, forte di meccaniche inedite come il salto caricato e di un comparto fisico più marcato rispetto al passato, con collisioni dinamiche e non predeterminate che finiscono per influenzare l'andamento della gara.

Non mancano le sezioni marittime, ora ispirate al classico Wave Race, e acrobazie che diventano fondamentali per ottenere accelerazioni extra. Per quanto riguarda invece gli oggetti, sono presenti due slot come in Mario Kart 8 Deluxe, ma le armi vengono collocate dietro al kart e ciò le rende vulnerabili a furti e danni: un aspetto strategico in più da considerare mentre si corre.

Una sequenza di gara in Mario Kart World

Fluido e coloratissimo, questo nuovo episodio non si fa mancare alcuni nuovi, buffi personaggi come la Mucca e il Pinguino, oltre al roster che ben conosciamo e che promette di dare spettacolo come mai prima d'ora. Avete letto il nostro provato di Mario Kart World?