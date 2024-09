Persona 5: The Phantom X, abbiamo provato il gatcha che piacerà ai fan di Atlus

Dopo il periodo di beta test avvenuto nel mercato cinese e quello coreano lo scorso anno, Atlus ha approfittato del Tokyo Game Show 2024 per confermare che Persona 5: The Phantom X arriverà presto anche in Giappone. Non c'è una data specifica, né informazioni precise per la già confermata pubblicazione in occidente, ma alla fiera di Tokyo abbiamo avuto occasione di provare una demo dell'interessante spin-off free to play che si pone l'obiettivo di prendere la formula da JRPG di Persona 5, adattarla ai canoni tipici dei giochi mobile, costruirci una storia inedita con nuovi personaggi e proporla allo sconfinato pubblico che ha accesso a uno smartphone, sebbene il gioco sarà lanciato anche su PC tramite Steam. E proprio la versione PC è quella che abbiamo potuto provare al TGS 2024, trovando alcune conferme in positivo ma restando ancora con tutta una serie di interrogativi.

Nuovi Fantasmi

La demo di Persona 5: The Phantom X presenta al Tokyo Game Show era divisa in due parti. Un'opzione Storia e una focalizzata sulle battaglia.

The Phantom X avrà tanti nuovi personaggi stilosi coi rispettivi Persona

Come suggerito dal nome, la prima parte della demo ha permesso di farsi una vaga idea riguardo cosa possiamo aspettarci dalla componente narrativa del gioco, partendo dall'inizio dell'avventura fino al momento in cui il nuovo protagonista risveglia il suo Persona all'interno del primo dungeon.

Le somiglianze con le battute iniziali di Persona 5 sono evidenti: Wonder (questo il nome in codice che verrà dato al protagonista) è uno studente di una scuola di Tokyo nel quartiere di Shimokitazawa, che soffre continuamente di incubi e attraverso un'app comparsa misteriosamente sul suo cellulare finisce catapultato nel Metaverso. Qui fa la conoscenza di Cattle, un gufo parlante che - come Morgana in Persona 5 - non solo è in grado di combattere ed evocare un suo Persona, ma ha la doppia funzione di fare da guida per il protagonista e, ovviamente, da animaletto-mascotte per il gioco. Com'era prevedibile, data la natura mobile dello spin-off, The Phantom X arriva al dunque in maniera molto più veloce rispetto al gioco originale, cosa che rende l'introduzione all'avventura più frettolosa, senza che si abbia il tempo di immergersi nel mondo o conoscere il background del protagonista. Di per sé non è un male se si considera che il progetto è indirizzato principalmente a chi gioca sullo smartphone, magari pochi minuti per volta, ma chi invece deciderà di giocarlo su PC, con un monitor grande e pad alla mano, potrebbe dimenticare la sua natura mobile e finire per fare paragoni con l'opera originale.

Come in Persona 5, alcuni momenti della storia particolarmente importanti vengono raccontati attraverso sequenze anime, e anche l'esplorazione del Metaverso avviene allo stesso modo. Ci si imbatte però immediatamente nel primo gruppo di nemici, ed è qui che Wonder per difendersi risveglia il suo Persona e dà inizio al primo vero combattimento.

Tra i quartieri di Tokyo che si potranno visitare in The Phantom X non poteva non tornare Shibuya

Sfortunatamente la parte narrativa della demo terminava subito dopo questo tutorial, lasciando alcuni dubbi non di poco conto: di base, The Phantom X manterrà una struttura estremamente familiare agli appassionati di Persona 5: si potrà passare il proprio tempo esplorando i corridoi e le aule della scuola, o visitando i quartieri di Tokyo per interagire con gli altri personaggi o fare acquisti, oppure ci si potrà recare nel Metaverso e affrontare i Palazzi, dungeon pieni di nemici, alcuni enigmi ambientali e un boss che ci attende alla fine.

Non è stato confermato ufficialmente se The Phantom X sia ambientato in una linea temporale alternativa rispetto a quella di Persona 5, ma già sappiamo dalle immagini del gioco e dal test avvenuto in Asia che Wonder incontrerà diversi personaggi già conosciuti nel gioco originale, dall'immancabile Igor a Tae Takemi.