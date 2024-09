Il remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a confronto con l'originale del 2004 in un video

Twisted Voxel ha pubblicato un video confronto tra le sequenze mostrate nell'ultimo trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater con quelle del titolo originale, approfittando del fatto che la regia e le inquadrature delle cutscene del remake sono del tutto identiche al gioco del 2004. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Inutile dire che il remake migliora praticamente ogni aspetto del gioco, come la qualità e la quantità di dettagli dei modelli dei personaggi, le texture e l'illuminazione, con l'originale in ogni caso non è invecchiato poi malissimo, considerando che il prossimo 17 novembre spegnerà la sua ventesima candelina.