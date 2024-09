Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, abbiamo provato il remake del capolavoro di Kojima

La storia recente ci ha insegnato che esistono due modi per affrontare un remake in fase di progettazione: mentre alcuni studi optano per un sentiero difficile e irto di pericoli, inseguendo il tentativo di migliorare e modernizzare le antiche meccaniche per consegnare al pubblico qualcosa di nuovo - cosa che, per esempio, è capitata con risultati contrapposti a opere come Resident Evil 2 e Final Fantasy VII - altri scelgono invece la sicura strada della fedeltà quasi cieca, sfruttando tutto il potenziale del balzo tecnologico per elevare alla potenza il comparto grafico ed estetico, ma lasciando praticamente invariata l'essenza delle produzioni, esattamente come successo nei casi di Demon's Souls o della trilogia di Crash Bandicoot.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater di Konami fa parte di questa seconda famiglia di opere, dal momento che nutre un rispetto sconfinato per il titolo originale - da molti ritenuto uno dei migliori videogiochi della storia - e non ha alcuna intenzione di immergere le mani nella pesante eredità di Hideo Kojima con il rischio di sporcarla. Sin dai primi battiti dello storico filmato introduttivo ci si trova, infatti, al cospetto di una riproduzione in scala uno a uno di quell'originale che chiuse in maniera eccelsa la generazione PlayStation 2, semplicemente tirato a lucido attraverso l'interpretazione in Unreal Engine 5.

Si tratta di un approccio poco coraggioso oppure dell'unica scelta sensata? Al Tokyo Game Show abbiamo provato Metal Gear Solid Delta: Snaker Eater, tornando a vestire i panni di Naked Snake ed emozionandoci proprio come vent'anni fa.