Metaphor: ReFantazio ha problemi di performance su PC, Atlus promette una patch correttiva prima del lancio

Come segnalato da più utenti la versione PC di Metaphor: ReFantazio, o quantomeno il prologo del gioco disponibile sotto forma di demo gratuita, presenta performance instabili e problemi alquanto fastidiosi. In particolare, si parla di stuttering frequenti e cali del framerate in zone dense di elementi, come ad esempio in città.

Fortunatamente Atlus ha confermato di essere a conoscenza della situazione e che pubblicherà una patch correttiva per questa versione di prova che risolverà le magagne in questione, e di riflesso anche per la versione completa del gioco in arrivo l'11 ottobre.