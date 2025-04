La colonna sonora di Metaphor: ReFantazio sta per uscire su vinile

iam8bit ha annunciato un nuovo prodotto realizzato in collaborazione con Atlus: l' edizione in vinile della colonna sonora di Metaphor: ReFantazio , l'ultimo grande gioco di ruolo giapponese dello studio, pubblicato su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Il regno di Euchronia vi aspetta anche sul giradischi, quindi. Naturalmente si tratta di un lancio destinato a un nicchia di acquirenti, ma farà comunque piacere ai collezionisti.

Come tanti anni fa

La colonna sonora di Metaphor: ReFantazio è stata composta da Shoji Meguro ed è uno dei punti forti del gioco, tanto che alcuni la considerano tra le migliori dell'anno scorso, videoludicamente parlando.

Il vinile di Metaphor: ReFantazio

Il disco in vinile, che uscirà nel quarto trimestre del 2025, conterrà tutte le canzoni e le tracce di Metaphor: ReFantazio, distribuite su quattro dischi. Ciascuno presenterà i colori di alcuni dei personaggi e avrà copertine abbinate. La copertina dell'album è stata realizzata da Drew Wise ed è direttamente ispirata al libro che il Protagonista porta con sé nel gioco.

I preordini sono già stati aperti sul sito web di iam8bit e dureranno fino al 27 maggio. Il disco costa 100 dollari (tenete in considerazione anche le spese di spedizione). Non è la prima volta che Atlus e iam8bit collaborano, visto che hanno lanciato insieme i dischi delle colonne sonore di Persona 3 Reload, Persona 4 e Persona 5, tanto per fare qualche nome, quindi sapete già a cosa state andando incontro comprando il vinile di Metaphor: ReFantazio.