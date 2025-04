Gamelife e GameStop saranno al Comicon 2025 con tante attività e sconti esclusivi in fiera e nei negozi

Dal 1° al 4 maggio, la Mostra d'Oltremare di Napoli si trasforma in un paradiso per appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop. Al Comicon 2025 prenderà parte anche Gamelife e GameStop con un mix di attività divertenti per tutti gli appassionati e sconti esclusivi da non perdere.

Quest'anno GameStop e Gamelife proporranno un'area di esposizione estesa presso il padiglione 6, con ben 25 postazioni di gioco tra PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, rappresentando una tappa imperdibile per tutti gli appassionati. Per l'occasione sarà possibile provare diversi titoli tra cui Bleach Rebirth of Souls e MotoGP 25, in uscita proprio un giorno prima dell'inizio della manifestazione. .