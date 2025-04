L'offerta di Amazon Audible scade domani: costa solo 0,99€ con un risparmio del 90%

Mancano circa 24 ore alla fine della promozione di Amazon Italia per Amazon Audible. In questo momento potete richiedere tre mesi di servizio a soli 0,99€ al mese. Si tratta di uno sconto del 90% per i primi tre mesi di utilizzo, ovvero pagate solo 2,97€ invece che 29,97€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. La promozione è valida solo fino al 30 aprile, precisamente alle 23:59. Ci sono però delle condizioni da rispettare per poterne usufruire. Prima di tutto, è valida solo per i nuovi clienti che non si sono mai iscritti a Audible.it. Inoltre, se avete usato un periodo gratuito negli ultimi 30 giorni, non potete attivarla. Va detto che alle volte Amazon permette comunque di usare una offerta anche se non si rispettano le condizioni, quindi la cosa migliore da fare è andare sulla pagina di Amazon e vedere se vedete la promozione.