Bethesda accetta consigli su come migliorare The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Bethesda e Virtuos hanno fatto un notevole lavoro con The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, ma gli sviluppatori hanno comunque intenzione di accogliere i consigli degli utenti su come migliorare ulteriormente la versione rimasterizzata dall'RPG.

A quanto pare, il canale Discord ufficiale di Bethesda è aperto ad utenti che abbiano intenzione di fornire feedback e suggerimenti su eventuali miglioramenti da applicare al gioco, come spiegato in un post pubblicato sul subReddit dedicato alla serie The Elder Scrolls.

Considerando che, come da tradizione, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered si porta dietro comunque una certa quantità di bug, glitch e problemini vari, non c'è dubbio che ci sia spazio per qualche correzione da suggerire, ma potrebbe trattarsi anche di altro.