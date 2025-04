Clair Obscur: Expedition 33 ha delle ottime possibilità di ricevere dei DLC

Clair Obscur: Expedition 33 è uscito da pochissimi giorni, ma è già un successo riconosciuto. Quindi è normale che chi lo ha apprezzato pensi alla possibilità che venga espanso in qualche modo. Stando alla sceneggiatrice capo di Sandfall Interactive, Jennifer Svedberg-Yen, ci sono buone probabilità che venga arricchito da qualche DLC. Per ora, però, non c'è niente di sicuro o confermato.