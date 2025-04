L'open beta di Splitgate 2 ha una data ed è molto vicina

1047 Games ha annunciato che lancerà l' open beta di Splitgate 2 il 22 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Insomma, non manca molto per poterci giocare. Viene confermato il supporto al cross-play tra tutte le piattaforme, per la gioia di chi ha amici sparsi tra tutti i sistemi da gioco.

I contenuti dell'open beta

Per accompagnare l'annuncio, è stato pubblicato anche un teaser trailer, che potete vedere qui di seguito:

Come mostrato nel teaser, oltre a varie sequenze di gameplay, l'Open Beta di Splitgate 2 includerà:

Oltre 25 Armi - Inclusa la nuovissima Borealis, una potente carabina a energia.

- Inclusa la nuovissima Borealis, una potente carabina a energia. Oltre 15 Mappe - Incluse due nuove ed enormi mappe Onslaught da 24 giocatori: Drought e Fracture.

- Incluse due nuove ed enormi mappe Onslaught da 24 giocatori: Drought e Fracture. Oltre 10 Modalità - Con il trionfale ritorno dell'amata modalità Takedown, dove le squadre si sfidano per eliminare tutti i membri della squadra avversaria prima che possano rientrare in gioco.

1047 Games ha anche accennato alla possibile presenza di mappe "infinite". Per ora per non ha fornito alcun dettaglio in merito. La promessa fatta è che presto spiegherà tutto, facendo anche un resoconto completo di tutti gli altri contenuti presenti nell'Open Beta di Splitgate 2, in prossimità del lancio del 22 maggio.