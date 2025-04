Thunderbolts* si mostra con il trailer finale e con una sorpresa tutta italiana

Rispetto ai trailer precedenti, in questo caso viene ribadito il concetto di "missione suicida" che i protagonisti di Thunderbolts* si trovano ad affrontare, loro malgrado, messi di fronte a una scelta: rimediare agli errori commessi in passato oppure condannare il mondo a una probabile distruzione.

Un omaggio tutto italiano

Come accennato in apertura, oltre al trailer finale c'è anche un altro video realizzato per promuovere l'uscita di Thunderbolts*, ed è legato a un'iniziativa tutta italiana: la città di Palmanova, con i suoi connotati architettonici assolutamente unici, si è illuminata per il film.

I responsabili dell'operazione hanno illuminato le strade e installato nella piazza esagonale che sta esattamente al centro di Palmanova una proiezione laser con alcune sequenze di Thunderbolts* e le immagini relative ai vari componenti del team.