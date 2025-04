Il capolavoro Against the Storm arriverà presto anche su PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Against the Storm è uno dei capolavori di fine 2023, disponibile per ora solo su PC. L'editore Hooded Horse e lo studio di sviluppo Eremite Games hanno però annunciato che stanno per lanciarlo anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch . Sarete felici di sapere che c'è già la data d'uscita ufficiale : il 26 giugno 2025.

Qualche dettaglio sul gioco

Against the Storm è stato lanciato il 1° novembre 2022 in accesso anticipato su Steam, per poi uscire in versione 1.0 l'8 dicembre 2023. È disponibile su Steam, Epic Games Store e GOG. Inoltre è giocabile anche tramite abbonamento a Xbox Games Pass. Naturalmente tutto questo su PC.

Ma di cosa stiamo parlando? Si tratta di un city builder dark mescolato con un roguelike che ha già venduto milioni di copie ed è apprezzatissimo dagli appasionati del genere.

Il gameplay non si focalizza sulla costruzione di un singolo villaggio o città, ma chiede al giocatore di far sviluppare un'intera regione, puntellandola di piccoli agglomerati mirati all'ottenimento di risorse che servono per far sopravvivere la popolazione della Città Ardente, come abbiamo scritto nella nostra recensione di Against the Storm.

Per inciso, la Città Ardente è stata creata dalla Regina Arsa per proteggere i sopravvissuti a un evento catastrofico chiamato Piagatempesta, che ha spazzato via l'intera civiltà precedente. L'obiettivo non è solo quello di costruire dei centri urbani prosperi che consentano di accumulare risorse, ma anche strade di collegamento per dei sigilli, che quando distrutti consentiranno di fermare la Piagatempesta.