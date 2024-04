Against the Storm: l'aggiornamento 1.3 introduce molte novità

Eremite Games ha annunciato che il 23 aprile sarà pubblicato su Steam l'aggiornamento 1.3 di Against the Storm, city builder con elementi roguelike, che otterrà molti nuovi contenuti e sarà modificato in alcune parti, seguendo i feedback dei giocatori.

L'aggiornamento 1.3 è il terzo maggiore e spiana la strada all'arrivo di futuri DLC, che dovrebbero aggiungere biomi, edifici, eventi e altro ancora, come una nuova specie. Intanto la patch gratuita inserisce una nuova creatura da incontrare, il River Kelpie, introduce dei nuovi perk e modifica alcuni equilibri di gioco. Viene inoltre migliorata l'interfaccia, che ora risulta essere ancora più comoda.

Il Rivel Kelpie

Il Rivel Kelpie può essere incontrato nelle radure intorno alle città. È molto pericoloso, ma può essere controllato con uno stratagemma.

Da notare che la pubblicazione dell'aggiornamento 1.3 costringerà ad abbandonare tutte le città esistenti, fruttando però delle risorse extra per il disturbo. Volendo sarà possibile selezionare la versione 1.2 come branch, così da continuare a giocare con le vecchie città fino a che non si sarà soddisfatti e si deciderà di installare l'aggiornamento.