The Witcher 3: uno youtuber sta ancora trovando segreti, nonostante gli anni

Dopo nove anni, uno youtuber dedito a The Witcher 3: Wild Hunt sta ancora trovando segreti all'interno del gioco. Si chiama xLetalis e ha accumulato letteralmente migliaia di ore di gameplay, andando a perlustrare ogni angolo dell'open world e documentando tutte le sorprese che si possono trovare all'interno dell'opera di CD Projekt Red.

Propaganda Witcher

Il disegno segreto

Nel suo ultimo video ha mostrato il ritrovamento di un disegno segreto nascosto sotto Novigrad, vicino ai bagni di Dijkstra, in cui possiamo vedere un soldato temeriano che guarda verso il fruitore, posto sopra la scritta "CDPR NEEDS YOU!".

Il video di xLetalis mostra che l'immagine era davvero ben nascosta e difficile da trovare in condizioni normali, tanto che richiede di andare fuori dalla normale area di gioco.

Si tratta naturalmente della versione di The Witcher di un modo molto comune di comporre poster di propaganda, di cui esistono esempi molto famosi, che potete vedere nell'immagine qui di seguito.

Esempi di poster di propaganda

xLetalis ha dichiarato di aver trovato l'immagine grazie alle indicazioni di uno dei suoi spettatori, che l'aveva raggiunta grazie a un glitch. Lo youtuber non è riuscito a replicarlo e ha quindi usato i comandi della console per ottenere un risultato simile.