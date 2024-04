7 Days to Die: dopo dodici anni sta per lasciare l'Accesso Anticipato

Comunque sia, la versione 1.0 non segnerà la fine del supporto per 7 Days to Die, perché The Fun Pimps, lo studio di sviluppo, ha dichiarato che continuerà a svilupparlo investendoci la maggior parte delle sue risorse.

Chi se lo ricorda 7 Days to Die ? Fu lanciato in accesso anticipato su Steam il 13 dicembre 2013 e ora, dopo circa dodici anni, è finalmente pronto per la versione 1.0. Chi stava aspettando la versione definitiva per giocarci sarà felice di saperlo... sempre che si ricordi ancora dell'esistenza di questo gioco.

La versione 1.0

Dodici anni sono passati...

La versione 1.0 di 7 Days to Die vanterà, tra le altre cose, un nuovo sistema gore per gli zombi, dei veicoli completamente rifatti dal punto di vista grafico, un nuovo sistema di sfide, più tipi di zombi, l'aggiornamento del supporto per i controller e altro ancora. Detto questo, già ci sono dei contenuti pianificati per i futuri aggiornamenti, come l'aggiunta di un guardaroba per i giocatori, l'introduzione dei banditi, la modalità storia e il supporto per il Workshop di Steam (da cui è possibile scaricare e caricare mod).

7 Days to Die lascerà l'accesso anticipato a giugno 2024. Per festeggiare sarà in sconto fino al 29 aprile, dopodiché salirà di prezzo, raggiungendo i 45 dollari. Curioso il fatto che nelle FAQ ufficiali si parli ancora di premi non consegnati ai backer della campagna Kickstarter del gioco. Chi più paziente di loro?