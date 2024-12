7 Days to Die è disponibile in sconto per PC su Instant Gaming

7 Days to Die è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 15.19€, rispetto al prezzo originale di 44€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 18.52€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In un mondo devastato da un'apocalisse nucleare, sopravvivere è l'unica opzione. Ambientato nel deserto del Nevazgane , in un futuro cupo, 7 Days to Die ti sfida a combattere non solo contro orde di zombi, ma anche contro gli elementi naturali e la fame. Raccogli risorse, costruisci rifugi sicuri e trova il modo di superare le minacce quotidiane.

Sfide, costruzioni e zombi

In 7 Days to Die, la fisica realistica aggiunge una dimensione extra al gameplay, dove ogni costruzione richiede stabilità e ogni arma ha bisogno di manutenzione. Affronta pericoli come la fame, le creature predatrici e, naturalmente, gli zombi. Ma la vera prova arriva ogni sette giorni, quando un'ondata apocalittica di mostri si abbatterà su di te, mettendo alla prova le tue difese e il tuo ingegno.

Che tu scelga di giocare in solitaria o in modalità multigiocatore - collaborando con amici o affrontandoli come avversari - ogni partita offre un'esperienza diversa e avvincente. Preparati per un'avventura intensa e coinvolgente, dove solo i più astuti sopravvivono.