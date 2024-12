Den of Wolves, politica, IA ed etica nei videogiochi: intervista a Simon Viklund, narrative director del titolo

Quando ci accomodiamo per l'intervista, Simon Viklund, narrative director e sound director di Den of Wolves, ci sorride. Dietro lo sguardo da duro (d'altronde era la voce di Bain in Payday 2!) ha un animo aperto e gioviale. Ce ne siamo resi conto poco prima, ascoltando la presentazione del nuovo trailer del videogioco, mentre ci raccontava tutte le caratteristiche della sua ultima creatura. Lui e Ulf Andersson, il director, sono le menti dietro a Payday: The Heist e Payday 2, e di rapine virtuali ne hanno progettate così tante che ormai, per scherzare, Simon le chiama: the heist shit. Siamo seduti di fronte a lui, su poltrone altissime, in una stanza del Ritz-Carlton Hotel di Los Angeles, a poche ore dalla nuova edizione dei The Game Awards. Davanti a noi, oltre al computer e ai microfoni, ci sono delle riproduzioni delle maschere che i rapinatori indosseranno nel videogioco. Alle nostre spalle, due operatori con un'enorme videocamera stanno girando un documentario su Den of Wolves. Simon Viklund è il narrative e audio director di Den of Wolves Abbiamo da poco visto il nuovo trailer (qui la nostra anteprima), e ascoltato Simon parlare del ricco background narrativo del videogioco. Non è così scontato in un titolo che, per mostrarsi la prima volta, ha deciso di puntare su un minuto e mezzo di scontri a fuoco e fughe rocambolesche. In giochi del genere, di solito, il contesto è poco più che un pretesto. Ma in questo caso Simon e 10 Chambers sembrano aver fatto le cose per bene. Sorprendentemente bene, e siamo curiosi di capire in che direzione voglia andare questo titolo con un'anima così ricca di dettagli.

Tra Blade Runner e Ghost in the Shell Ciao Simon, iniziamo parlando dell'idea di questa perenne guerra tra megacorporazioni. Ci ricorda molto Philip K. Dick e, naturalmente, Blade Runner. A proposito, ci sono delle opere specifiche che vi hanno particolarmente ispirato? Sicuramente Blade Runner! Ogni volta che c'è una megalopoli nel futuro, è sempre così... Piove, è buio, e senti il suono dell'oberheim, di Vangelis. È quasi impossibile liberarsi da quell'immaginario, perché è una combinazione audiovisiva iconica. So per certo che Blade Runner è uno dei film preferiti in assoluto di Ulf (Andersson ndr), al punto che una volta mi ha detto di volerlo far vedere ai suoi figli, ma aveva paura che il consiglio del "vecchio" genitore l'avrebbe reso noioso. Quindi ha deciso di non parlarne ai figli per paura di rovinare loro il film. Spera che lo scoprano da soli. Insomma, il direttore del gioco ama davvero Blade Runner, che quindi è, sì, la principale ispirazione. Ma ci siamo ispirati anche a molti altri media, serie TV, film e altro. C'è Ghost in the Shell, anche Akira con Neo Tokyo. Black Mirror, non tanto per l'ambientazione della megalopoli, ma per il futuro distopico. Grattacieli, un cielo terso, automobili volanti: a Midway City non manca niente per essere una perfetta città distopica! C'è anche un tocco di body horror nella tecnologia che si fonde con la carne umana. Ci ha ricordato un po' Videodrome ed eXistenZ, di David Cronenberg. E crediamo che la fusione tra mondi reali e virtuali sia anche uno dei temi del gioco, è così? Sì, non so quanto esploreremo effettivamente il body horror, ma di certo c'è un discorso aperto su dove si traccia il confine, forse non tanto tra carne umana e robotica, quanto tra mente umana e rete digitale. Nel gioco non tutto è gestito da reti neurali. Ci saranno ancora telefoni cellulari che usano comunicazioni satellitari e reti digitali. La tecnologia neurale è molto nuova in Den of Wolves, anche se il gioco si svolge 70 anni nel futuro. È utilizzata solo per gli aspetti più importanti della vita quotidiana o della città per farla funzionare, e per le aziende disposte a pagare somme folli per la sicurezza. La città stessa è una fusione tra la nuova tecnologia neurale e la vecchia tecnologia digitale. Come mercenario, navigherai in entrambi questi ambienti, il mondo reale, il mondo digitale e, suppongo, un mondo... fuso.

Un mondo reale e dettagliato Un altro libro che ci ricorda molto Den of Wolves è Infinite Jest di David Foster Wallace. Nel libro, le grandi corporazioni hanno persino comprato i nomi degli anni. E sappiamo che per Den of Wolves avete inventato un numero enorme di corporazioni, addirittura centinaia. È vero? Sì. Siamo a circa 600. Abbiamo usato alcuni dei talenti del nostro dipartimento marketing per sviluppare i marchi. Persone che hanno esperienza nella creazione di brand nella vita reale per promuovere prodotti. Hanno usato le loro competenze per creare aziende fittizie nel gioco. Ci sono banche d'investimento, produttori di armi, produttori di veicoli, ristoranti, centri benessere... praticamente di tutto. Ci sono anche beni di consumo rapido come bibite, cose del genere. Nonostante il nuovo trailer metta in primo piano l'azione, dalle parole di Simon Viklund la pianificazione è un aspetto ugualmente importante in Den of Wolves Vogliamo che questi dettagli rendano il mondo più reale, più autentico e vissuto. Inoltre, serve come una sorta di biblioteca di corporazioni che possiamo utilizzare per creare nuove storie. Quando pensiamo a una nuova trama in cui una corporazione si scontra con un'altra, possiamo usare le aziende che i giocatori hanno già visto nei loghi sui grattacieli e nelle megastrutture. Così giocando la missione penserai tipo: "Oh, ora posso vedere i loro uffici o i loro laboratori". Potresti aver visto i loro portavoce nei notiziari del gioco in passato. Questo fa sì che, quando espandiamo il gioco e creiamo nuovi contenuti o nuove rapine, tu possa riconoscere alcune di queste cose. Non è qualcosa di inventato solo per quell'espansione, ma è già in qualche modo parte del mondo. E penso che questo lo renda anche più autentico e più reale. Midway City è una zona franca dalle intelligenze artificiali, quindi le rapine utilizzano spesso gadget analogici Uno dei temi centrali di Den of Wolves sono i rischi di una IA fuori controllo. Lo scenario nel gioco è spaventoso, ma plausibile. Cosa pensi dell'IA oggi? Potremmo davvero raggiungere gli esiti terribili descritti nel gioco? Spero che ci sia sempre un essere umano nel processo decisionale, sia che si tratti di creatività, sia che si tratti di sistemi di difesa. Un umano che decide se lanciare o meno i missili. Le armi autonome sono molto spaventose. Dico solo, non lasciamole all'IA. Questo vale sia per la musica che per l'arte e tutto il resto, ma anche per i sistemi di sicurezza. Spero, ecco, che ci sia sempre un ruolo per l'umanità. Se riusciamo ad assicurarci che un essere umano resti, sai, parte del processo, andrà bene. L'intelligenza artificiale è uno strumento fantastico che può aiutare a consolidare informazioni e vedere potenziali soluzioni, ma dobbiamo assicurarci che l'essere umano rimanga parte del processo decisionale.

Politica e videogiochi Questa è la domanda da un milione di dollari. Molti giocatori non vogliono che la politica entri nei videogiochi. Tuttavia, noi pensiamo che ogni scelta su cosa raccontare in un'opera sia politica. E Den of Wolves ci sembra un gioco molto politico. Sbagliamo? Che spazio c'è per l'etica del videogiocatore in Dan of Wolves? Non molta a detta di Simon Viklund. Non sbagliate. Tutto è politica. Non si può davvero evitare. La nostra scelta è di non fare sermoni. Non stiamo cercando, come ho detto durante la presentazione, di salvare il mondo. Non sei un eroe. Il personaggio, invece, è uno strumento delle corporazioni per fare cose davvero schifose: assassinare persone, sabotare, e non so cos'altro ci verrà in mente. Ma nel mondo di Den of Wolves, sarai sicuramente una forza distruttiva. Quindi non sei Robin Hood, non rubi alle corporazioni malvagie per abbatterle o per ribellarti al sistema. Come giocatore, come persona individuale, potresti avere quella motivazione mentre giochi, inventandoti una sorta di giustificazione per te stesso o per il tuo alter ego nel gioco. Ma nel gioco non c'è nulla che cerchi di dirti che stai facendo la cosa giusta. Avrai comunque le mani sporche di sangue. Ma è sicuramente un gioco politico, sì. E non si può negare che il capitalismo, soprattutto nella sua fase estrema, sia una cosa spaventosa in un certo senso. Quando lo porti al limite, senza regolamentazioni o controlli, le corporazioni puntano solo al profitto. Mi piace l'idea di usare esempi reali di ciò che le aziende hanno effettivamente fatto, cambiando i nomi, i paesi e tutto il resto, e inserendoli nel gioco. Non stai cercando di fermare queste cose, ma potresti scoprire informazioni su ciò che alcune aziende hanno fatto per renderle pubbliche e danneggiare il loro valore in borsa. Den of Wolves vuole esplorare alcune delle conseguenze dell'ipercapitalismo Per esempio, ho visto un documentario un paio di anni fa che mi fa pensare a quello che vogliamo fare in Den of Wolves. Molti svedesi vogliono frigoriferi e congelatori in acciaio inossidabile per le loro cucine, insieme ai rubinetti e altre cose. Un team documentaristico svedese ha indagato da dove venissero questi materiali. Si è scoperto che un luogo in Svezia settentrionale produceva questi elettrodomestici, ma le materie prime provenivano dal Sud America. Hanno scoperto che una fabbrica del posto stava essenzialmente scaricando sostanze chimiche nei fiumi, causando piaghe alle persone che vivevano lungo il fiume e malformazioni nei bambini nati in quelle zone. Mi piacerebbe prendere cose come questa e metterle nel gioco. In questo modo, i giocatori potrebbero pensare: "Oh, che mondo orribile hanno inventato per Den of Wolves". Ma poi potrebbero cercare su Google e scoprire che queste cose accadono davvero o sono accadute. In questo modo non dobbiamo nemmeno inventare storie, perché le dinamiche del capitalismo estremo accadono già, e accadono almeno dagli anni '70. Quindi sì, è un gioco politico in questo senso. Vogliamo inserire queste cose nel gioco, mantenendo un'idea di verità su ciò che accade, senza però dare al personaggio un ruolo di lotta contro le malefatte delle corporazioni. Le mani del nostro personaggio saranno costantemente sporche di sangue Quindi Den of Wolves è ambientato in un mondo senza regole morali, ma c'è spazio per i giocatori di prendere decisioni basate sulla propria etica? Non direi, no. Cioè, come ho detto durante la presentazione, avrai comunque del sangue sulle mani. Non c'è modo di giocare senza che ciò accada. Non stiamo sviluppando qualcosa come un sistema buono/cattivo, o un tipo di barra che si sposta tra lato chiaro e lato oscuro a seconda delle tue scelte. Non sarà così. Sarà sempre "cattivo". Quello che puoi scegliere, ovviamente, è come affrontare una rapina: puoi farlo in modo furtivo, oppure no, e in base a ciò dovrai affrontare missioni preparatorie diverse. Ma questa è una decisione di gameplay, non una decisione morale.

Un percorso più coerente fino alla missione principale Abbiamo trovato molto interessante l'idea della natura modulare del gioco. Potresti dirci cosa potremo fare in queste missioni preparatorie? È qualcosa che abbiamo pensato a lungo. Abbiamo immaginato Payday: The Heist un po' come il menù di un DVD. Tipo: "giochiamo alla scena della rapina in banca", e giochi quella parte. E non è collegata a nient'altro. Poi torni al menù e dici: "giochiamo alla scena sul ponte", e quindi fai esplodere il ponte per fermare il trasporto, poi perfori il veicolo e scorti il prigioniero al sicuro. Ecco, tutto sembra completamente scollegato dal resto. In Payday 2 abbiamo aggiunto qualcosa, per trasformare queste missioni in sequenze, facendo sì che l'ultima rapina fosse più importante, dandole un senso di maggiore rilevanza perché hai investito tempo e sforzi per arrivarci. La rapina principale è preceduta da una serie di incarichi che permettono di preparare il grande colpo Ma con Den of Wolves vogliamo andare oltre, creando una sorta di campagna. Quindi devi giocare una serie di missioni per arrivare alla rapina finale per soddisfarne i requisiti: hai bisogno delle planimetrie, hai bisogno di un trojan per inserirti nel loro sistema di sicurezza e passare inosservato. E molti altri esempi. Devi fare ciò che è necessario per avvicinarti alla rapina nel modo che desideri. Abbiamo la sensazione che, a volte, nei giochi di Payday a cui abbiamo lavorato (non so se hanno corretto questa cosa nel terzo, non ho lavorato su Payday 3), qualcosa fosse non perfettamente maturo. Avremmo dovuto svilupparlo di più, credo. E stiamo lavorando su questo con Den of Wolves: l'idea di far sentire il giocatore come un imprenditore, colui che prende le decisioni, che elabora il piano. A volte, quando giochi a Payday, sembra che ci sia questo tizio alla radio, Bain, che ti dice cosa fare, e sembra che sia lui il tuo capo. In Den of Wolves, invece, vogliamo assolutamente far sì che tu ti senta il capo. E chiunque ti stia comunicando via radio è sul tuo libro paga. Sei tu che li paghi per aiutarti. Simon Viklund definisce il nostro personaggio di Den of Wolves "un imprenditore". Ma è possibile affrontare direttamente la missione principale, o bisogna per forza passare da quelle preparatorie? Sì, devi giocare le missioni preparatorie per poter affrontare una di quelle rapine. Però va sottolineato che anche le missioni preparatorie sono rapine a tutti gli effetti. È lo stesso tipo di esperienza, ma spesso sono più brevi, quasi degli snack. La rapina principale, invece, è qualcosa che richiede più tempo, magari un'ora e mezza. Come dicevi prima, per chi ha solo mezz'ora e vuole fare una partita veloce, può optare per le missioni snack. Alcuni elementi di body horror fonderanno la carne umana e le reti neurali con dei risultati da brividi Esatto, sono più brevi e si possono giocare durante la pausa pranzo o momenti simili. La rapina principale, invece, la mettiamo un po' su un piedistallo. Richiede più tempo e sforzo, quindi nella mente del giocatore speriamo diventi qualcosa di speciale, come: "Ok, giochiamo quella il sabato sera, ma prima dobbiamo fare le missioni preparatorie mercoledì e giovedì per essere pronti".