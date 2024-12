Den of Wolves si mostra con il primo trailer del gameplay ai The Game Awards 2024

10 Chambers ha mostrato il primo trailer del gameplay di Den of Wolves durante i The Game Awards 2024, pur senza indicare ancora una data di uscita per il gioco, che debutterà in accesso anticipato su PC via Steam.

Il video parte con un'inquadratura della skyline di Midway City, con i suoi tanti grattacieli, per poi catapultarci nel vivo dell'azione, che è quella di uno sparatutto cooperativo per quattro giocatori in stile heist game, capace di combinare le tradizionali meccaniche di infiltrazione e la novità dell'hacking neurale.

"Anche se ho una storia alle spalle con Payday: The Heist e Payday 2, sono passati più di dieci anni, quindi mi sono evoluto come sviluppatore e creativo", ha dichiarato il creative director Ulf Andersson nel comunicato stampa ufficiale.

"Den of Wolves deve tanto al nostro ultimo gioco, GTFO, così come a Payday. Miglioreremo quello che può essere un gioco di rapine, quella che può essere una rapina. Si possono rapinare così tante banche."

Ambientato nella città futuristica di Midway City, costruita per rispondere agli attacchi informatici che hanno messo in ginocchio l'economia globale all'inizio del 2030, Den of Wolves ci vedrà prendere d'assalto le più potenti e ricche corporazioni.