Den of Wolves è il nuovo gioco di rapine in cooperativa da ex Payday 1 e 2

In occasione dei The Game Awards 2023 è stato annunciato Den of Wolves, gioco di rapine in cooperativa, o heist game che dir si voglia, sviluppato da 10 Chambers, studio fondato da sviluppatori veterani che hanno lavorato a Payday: The Heist e Payday 2. Non ha ancora una data d'uscita, ma è stato spiegato che arriverà prima su PC in Accesso Anticipato su Steam.

"Avendo lavorato in passato ad altri heist game, in gran parte incentrati sui temi classici delle rapine in banca, l'aspetto fantascientifico ci permetterà di innalzare enormemente il livello", afferma Ulf Andersson, fondatore e direttore del gioco. "Si possono rapinare solo banche di solito. Den of Wolves avrà una gamma più ampia di rapine: spionaggio aziendale, sabotaggio, assassinii... Il tema fantascientifico ci permetterà di provare molte cose".