GTFO: Rundown 8.0 Duality presentato con video e immagini, è il DLC finale del gioco

Durante i The Game Awards 2023 è stato presentato con video e immagini anche GTFO: Rundown 8.0 Duality , il DLC finale del gioco che celebra il successo avuto nel corso degli ultimi anni. Da notare che è stato pubblicato in contemporanea all'annuncio, per la gioia di tutti gli appassionati del gioco.

La fine di GTFO

Come DLC finale, Rundown 8.0 Duality conclude la storia di GTFO e offre inoltre ottanta nuove spedizioni, mappe e livelli inediti. Si parla inoltre di un possibile lancio su console, per la gioia di quelli che non amano giocare su PC.

Vediamo il filmato di annuncio:Ecco quindi una ricca galleria di immagini:

Come potete vedere dal video, in GTFO: Rundown 8.0 Duality ci saranno delle battaglie davvero intense, contro nemici terrificanti, che metteranno a dura prova anche i giocatori più navigati.

GTFO è uno sparatutto horror cooperativo che racconta del Guardiano, una misteriosa entità che tiene prigionieri i giocatori emanando Ordini lavorativi con cui li manda in Perlustrazione. Quando il Guardiano, la misteriosa entità che vi tiene prigionieri, emana un nuovo Ordine Lavorativo, la tua squadra viene scaraventata in Perlustrazione. Cos'è la Perlustrazione, ossia una serie di spedizioni, ognuna delle quali conduce sempre più in profondità in una struttura di ricerca decaduta, chiamata il Complesso.