Zenless Zone Zero: nuovo trailer dai The Game Awards 2023

Durante i The Game Awards 2023 è stato pubblicato un nuovo trailer di Zenless Zone Zero , il nuovo gacha game di Hoyoverse in uscita su sistemi mobile, PC e console, di cui recentemente si è svolta la fase beta.

Si tratta di un live service action dall'ambientazione post apocalittica, dove i sopravvissuti di un'umanità alla deriva vivono in una citta chiamata New Eridu, dopo che l'intero pianeta è stato devastato da distorsioni dimensionali chiamate Hollow.

Per sopravvivere, gli abitanti di New Eridu hanno appreso come estrarre risorse dagli Hollow, ma devono stare attenti a una strana sostana che trasforma gli esseri umani in mostri. Visti i pericoli, per esplorare le zone dove si trova l'Hollow sono stati addestrati degli agenti incredibilmente abili ed esperti noti col nome di "Proxy".