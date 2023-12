The First Descendant, il trailer dai The Game Awards 2023 svela il periodo di uscita

Nella notte dell'8 dicembre 2023 sono andati in onda i The Game Awards, lo show di Geoff Keighley. Durante lo spettacolo abbiamo avuto modo di vedere The First Descendant, in arrivo nell'estate 2024 su PC, PlayStation e Xbox.

Il trailer ci mostra molte sequenze cinematografiche dense di azione, ma oltre a mostrarci lo stile di personaggi e ambientazione non ci racconta molto.

Sappiamo comunque già che The First Descendant è uno sparatutto/GDR d'azione pensato per la cooperativa, in terza persona. Sarà un gioco free to play. Proporrà scontri con approcci strategici per un massimo di quattro giocatori, con tanti personaggi tra i quali scegliere. Dovremo raccogliere bottino e potenziare il nostro personaggio, combattendo contro enormi boss. Il gioco è sviluppato in Unreal Engine 5.