Marvel's Blade annunciato da Arkane e Bethesda con un trailer, nuovo gioco basato sulla serie

Si tratta di una collaborazione inedita, tra Arkane e Marvel ma anche considerando Bethesda in generale, che rappresenta una novità di grande interesse, considerando anche come la serie Blade conti su una notevole quantità di fan.

Ci aspettavamo Dishonored 3 , ma poi all'improvviso sono spuntate voci su un possibile Blade in arrivo e, sebbene sembrasse l'ipotesi meno verosimile, è proprio questo il progetto in sviluppo presso Arkane Lyon: Marvel's Blade.

Una collaborazione insolita

L'universo di riferimento è noto: Blade è un mezzo-vampiro che si occupa di cacciare vampiri in un mondo in cui questi vivono in mezzo agli umani ma non cercano propriamente una convivenza pacifica. Il personaggio è stato reso famoso dai film con Wesley Snipes ma ha origini nei fumetti Marvel.

Difficile dire al momento di cosa si tratti ma possiamo immaginare che sia un gioco d'azione incentrato sul personaggio in questione. Il trailer è costruito con uno stile grafico piuttosto fumettoso ma in grado di dare una notevole identità al gioco.

Restiamo in attesa di saperne di più, considerando che non c'è alcun riferimento al periodo d'uscita e nemmeno alle piattaforme di riferimento, sebbene considerando che Bethesda è un first party di Xbox Game Studios sia probabile che si tratti di un'esclusiva PC e Xbox Series X|S.