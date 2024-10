Per Phil Spencer lo sviluppo di Blade procede bene, nonostante i problemi del film

Le notizie sul blocco dei lavori del film di Blade , con rinvio a tempo indefinito del progetto, ha fatto preoccupare moltissimo la comunità. In particolare molti si sono chiesti che fine avrebbe fatto Marvel's Blade di Arkane Studios , annunciato lo scorso anno. A quanto pare non ci sarebbe da preoccuparsi , almeno stando al messaggio pubblicato prontamente da Phil Spencer su Threads, che recentemente ha fatto visita proprio ad Arkane per l'anniversario dello studio.

Sicurezze e incertezze

"Congratulazioni ad Arkane per il 25° anniversario dello studio." Ha detto Spencer, aggiungendo poi brevemente: "È stato bellissimo incontrarli e vedere i progressi di Blade."

Il breve post di Phil Spencer

Naturalmente il messaggio non è causale, così come probabilmente non lo è stata la visita. Probabilmente Spencer sapeva dei problemi di Blade e ha voluto far capire subito che il videogioco si trova in una situazione completamente diversa, ossia non subirà contraccolpi, a parte quelli di marketing indiretto. Del resto perché festeggiare ora i 25 anni di Arkane, visto che cadevano il 1° ottobre? Insomma, qualche sospetto viene.

Del resto la lavorazione del film di Blade è notoriamente problematica, visto che non parliamo del primo rinvio. Annunciato nel 2019, in questi lunghi anni aveva già cambiato regista e sceneggiatori. L'ulteriore stop potrebbe semplicemente significare un nuovo cambio nella direzione del film e non la cancellazione completa. D'altro canto Disney potrebbe semplicemente volerlo accantonare, visto che dopo cinque anni ancora non si riesce a trovare la quadra.

Insomma, a ben vedere la situazione è tutta in divenire e non c'è da escludere alcuna possibilità.