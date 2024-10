La serie Amazon di God of War ha un nuovo showrunner, vediamo di chi si tratta

La serie Amazon di God of War ha un nuovo showrunner: si tratta di Ronald D. Moore, storico produttore di Battlestar Galactica nonché autore di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Deep Space Nine.

Moore svolgerà per la serie di God of War il ruolo di autore, produttore esecutivo e appunto showrunner, andando a sostituire Rafe Judkins, Hawk Ostby e Mark Fergus, nonché il lavoro che avevano realizzato finora. Ciò significa che molto probabilmente lo show prenderà una direzione creativa differente.

Si tratta del primo progetto importante per Moore dal suo ritorno nella divisione televisiva di Sony. L'autore aveva infatti lasciato lo studio nel 2020 dopo dieci anni di successi che hanno prodotto serie come Outlander e For All Mankind.

Cory Barlog continuerà a svolgere il ruolo di creative director per God of War insieme ad Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, Hermen Hulst di Sony Interactive Entertainment e Roy Lee di Vertigo, mentre Jeff Ketcham di Santa Monica Studio è presente come coproduttore esecutivo.