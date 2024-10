Batman: Arkham Shadow è la migliore esperienza VR degli ultimi anni, stando alle recensioni

Stando alle prime recensioni, Batman: Arkham Shadow è la migliore esperienza VR degli ultimi anni, nonché un eccellente tie-in dedicato al Cavaliere Oscuro, che non sfigura rispetto alla trilogia originale firmata da Rocksteady Studios.

Per il momento i voti assegnati al gioco sono ancora pochi per stilare il solito elenco, ma il Metascore pari a 8,7 sembra decisamente promettente, così come risultano entusiasmanti i commenti che le diverse testate hanno dedicato al titolo per Meta Quest 3 sviluppato da Camouflaj.

"Non solo una delle migliori esperienze VR mai realizzate ma anche uno dei migliori giochi di Batman, con una simulazione straordinariamente coinvolgente del Cavaliere Oscuro, all'altezza degli altri giochi di Arkham", ha scritto ad esempio Metro GameCentral.

"Arkham Shadow risulta fedele ai giochi della serie Batman: Arkham, pur innovando la formula a modo suo grazie a un design specifico per la VR", si legge invece nella recensione pubblicata da UploadVR.

"Il combattimento rimane familiare ma incredibilmente soddisfacente, la modalità Detective si adatta naturalmente al gameplay in prima persona e la forte componente narrativa ha mantenuto il mio interesse per tutta la durata del gioco."