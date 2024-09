Batman: Arkham Shadow ha una data di uscita ufficiale, sarà gratis con Meta Quest 3S e Quest 3

Il gioco sarà disponibile a partire dal 22 ottobre in esclusiva per Quest 3 e Quest 3S e sarà incluso senza costi aggiuntivi per chiunque acquisterà uno dei due visori realizzati da Meta.

In occasione della presentazione del Meta Quest 3S, è stata annunciata la data di uscita di Batman: Arkham Shadow , la nuova avventura con protagonista il Cavaliere Oscuro realizzata appositamente per i visori per la realtà virtuale.

Nei panni del Cavaliere Oscuro per una nuova avventura in VR

Realizzato da Camouflaj, lo studio autore di Marvel's Iron Man VR, in Batman: Arkham Shadow vestiremo nuovamente i panni del vigilante di Gotham per sventare il "Dies Irae" (giorno dell'ira divina) orchestratto da Re dei ratti e dei suoi fanatici, mentre la città è vittima di sommosse. Saranno presenti anche alcuni dei personaggi più iconici del franchise, come la dott. Quinzel e il dott. Crane prima delle loro trasformazioni in Harley Quinn e lo Spaventapasseri, Harvey Dent, l'Acchiappatopi e Jim Gordon.

Per quanto riguarda il gameplay, il gioco sarà quanto più fedele possibile alla serie Batman: Arkham per PC e console, ma con un'inedita visuale in prima persona. Ancora una volta potremo sfruttare i numerosi gadget tecnologici e le abilità del Cavaliere Oscuro per avere la meglio durante i combattimenti e per passare inosservati durante le fasi stealth.

Rimanendo in tema, ecco prezzo, data di uscita e tutti i dettagli di Meta Quest 3S, il nuovo visore per la realtà virtuale entry-level.