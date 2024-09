Monster Hunter Wilds torna mostrarsi con immagini, la copertina e dettagli sui nuovi mostri svelati

Dopo aver annunciato la data di uscita di Monster Hunter Wilds, Capcom ha pubblicato una valanga di nuove immagini, perlopiù tratte dall'ultimo speccatolare trailer dello State of Play, svelato la copertina del gioco per console e dettagli sui nuovi mostri presentati, incluso l'Arkveld, che è stato confermato come il mostro "flagship" del nuovo capitolo della serie.

Conosciuto anche come il nome di "Spettro Bianco", l'Arkveld è un wyvern volante dotato di particolari appendici a forma di catene che si estendono dalle ali e che il mostro può usare per attaccare. Il sito ufficiale aggiunge che si tratta di "una specie creduta estinta da molto tempo, la sua ecologia resta avvolta nel mistero.