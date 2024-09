Horizon Zero Dawn Remastered su PC richiede necessariamente l'account PSN, anche per chi effettua l'upgrade

Sembra proprio che Sony abbia intenzione di tirare dritto con la richiesta dell'account PSN obbligatorio anche per Horizon Zero Dawn Remastered su PC, nonostante la questione continui a scatenare grandi polemiche da parte degli utenti su tale piattaforma, in questo caso aggiungendo tale richiesta anche per coloro che possiedono già il gioco originale ed effettuano l'upgrade.

La versione iniziale di Horizon Zero Dawn, praticamente il primo gioco di PlayStation Studios giunto su PC in questa moderna epoca di apertura alla piattaforma da parte di Sony, non aveva ancora la richiesta dell'account PSN come obbligatoria per poter accedere al gioco, cosa diventata più comune con i titoli PlayStation più recenti.

Evidentemente, con l'arrivo di Horizon Zero Dawn Remastered Sony ha colto l'occasione per "correggere" questa mancanza, visto che nel comunicato ufficiale sul PlayStation Blog si legge chiaramente che "Su PC è richiesto un account per PlayStation Network".