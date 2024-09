Un video confronta Horizon Zero Dawn Remastered con la versione originale: non tutto è stato migliorato

Ci sono anche dei dettagli tutti da verificare, come la minore ruvidezza dei personaggi, che nella versione rimasterizzata sembrano aver perso molti dettagli del volto e, in generale, della pelle. Andate ad esempio al minuto 1:28 dove sembra che sia stato applicato una specie di filtro bellezza al personaggio, con la barba che però appare molto meno dettagliata e il volto più giovane di quello che dovrebbe essere.

Il canale YouTube Cycu1 ha pubblicato un videoconfronto preliminare tra Horizon Zero Dawn Remastered e la versione originale . Sicuramente andranno fatte analisi più approfondite, ma intanto si tratta di un buon inizio per farsi un'idea di quelle che saranno le novità visive inserite nel gioco, che ricordiamo costerà 49,99 euro o 9,99 euro se si possiede la versione originale (vale sia per la versione PlayStation 5, sia per la versione PC).

Cosa conterrà

Facile invece notare i miglioramenti generali nel sistema d'illuminazione, che si avvicina a quello di Horizon Forbidden West, e l'aggiunta di alcuni dettagli, come l'erba sulle statue. È però altrettanto evidente come non ci troviamo di fronte a una rivoluzione, con il gioco in sé che appare identico all'originale.

Per il resto vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn Remastered è in uscita il 31 ottobre su PC e PlayStation 5. Stando a quanto comunicato da Sony, questa nuova versione "offre più di 10 ore di dialoghi ri-registrati, motion capture migliorato e innumerevoli upgrade grafici che portano il gioco allo stesso livello di fedeltà visiva dell'acclamato seguito Horizon Forbidden West." Quindi "l'esperienza è stata significativamente potenziata con un mix di suoni migliorati, che ora supportano la tecnologia audio PS5 Tempest 3D e il rendering Atmos per un panorama sonoro immersivo." Aggiunto anche un supporto avanzato per i feedback aptici del controller DualSense.