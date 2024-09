Il controller Turtle Beach Atom è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon, per chi gioca su mobile

Se amate giocare su mobile ma farlo con i comandi touch è sempre un po' scomodo, allora dovreste dare un'occhiata al controller Turtle Beach Atom per iPhone che si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Lo sconto è del 23% rispetto al prezzo consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 89.99€. Il prezzo attuale, come detto, è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il controller è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del Turtle Beach Atom

Il controller Turtle Beach Atom è pensato per essere compatto e comodo. Una volta scollegato dalla smartphone potete connettere le due parti del controller per trasportarlo più facilmente. Si collega allo smartphone con Bluetooth a bassa latenza e i due moduli indipendenti sono connessi tramite un collegamento wireless da 2,4 GHz brevettato.

Il controller con le due parti collegate per il trasporto

I comandi hanno lo stile classico di Xbox. Questo modello di controller per iPhone è pensato per tutti i modelli successivi ad iPhone 11 e dispone di morsetti integrati e cuscinetti di gomma. Se usate una cover aderente non è nemmeno necessario rimuoverla per usare il controller.

Potete trovare in promozione anche la versione per Android del controller, ma non si trova al prezzo minimo storico.