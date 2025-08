Sacred 2 Remaster annunciato con trailer e prime immagini al THQ Nordic Showcase, per PC e console

Tra le sorprese del THQ Nordic Showcase 2025 c'è stato anche l'annuncio di Sacred 2 Remaster, mostrato con un trailer che riporta le piattaforme di uscita, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma ancora senza una tempistica precisa, almeno per il momento.

Si tratta di una versione rimasterizzata dell'originale, che sembra rimanere alquanto fedele a questo per quanto riguarda meccanica di gioco, struttura, gameplay e stile generale, effettuando giusto un aggiornamento tecnico per la grafica e l'interfaccia ma rimanendo per il resto alquanto vicino alle origini.

Uscito originariamente nel 2008 su PC e nell'anno successivo su PS3 e Xbox 360, Sacred 2: Fallen Angel e il secondo capitolo nella serie di action RPG sviluppati da Deep Silver, che all'epoca riscosse un notevole successo.