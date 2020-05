THQ Nordic prende Sacred e Risen e dà a Koch Media Painkiller e Red Faction

Con un simpatico tweet, THQ Nordic annuncia un giro di licenze. La casa madre prende Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight e Singles: Flirt Up Your Life e dà alla sussidiaria Koch Media le licenze di Painkiller e Red Faction. Cosa bolle in pentola?

Il tweet col quale viene annunciata l'operazione è ispirato, chiaramente, allo scambio di pokèmon che avveniva fatto via cavo con gli originali Game Boy. In questa operazione, la casa madre "restituisce" a Piranha Bites la licenza di Risen, acquisisce i diritti per l'interessante action a base di poteri psichici Second Sight, per il GdR isometrico Sacred, lo strategico in tempo reale Rush for Berlin e per Singles: Flirt Up Your Life.

Koch Media, in cambio, ottiene le licenze di Painkiller e Red Faction, due produzione forse più nelle sue corde. Per quanto non siano stati diramati i dettagli di questa operazione, un simile videogiochi-mercato può solo significare che qualcosa bolle nella pentola di THQ Nordic. Ovviamente speriamo in un nuovo Risen in grado di replicare la complessità del primo capitolo o di un Sacred capace di far innamorare gli amanti dei GDR isometrici, ma il nostro sogno nel cassetto è un seguito fatto a modino di Second Sight.

Voi, invece, cosa vorreste vedere?