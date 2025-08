Il trailer di The Eternal Life of Goldman ci svela che siamo un vecchietto simpatico, ma cattivo

The Eternal Life of Goldman è previsto per PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X | S in una data ancora da definire.

Il THQ Nordic Digital Showcase è andato in onda e ci ha permesso di rivedere con un trailer un interessante gioco di piattaforme e azione: The Eternal Life of Goldman , un'opera completamente animata a mano che ci mette nei panni di un simpatico vecchietto con un bastone da passeggio. Peccato solo che paia anche un po' malvagio.

Il trailer di The Eternal Life of Goldman

The Eternal Life of Goldman ci mette nei panni del titolare Goldman, un simpatico vecchietto con un bastone in un mondo fantasy. Il trailer - narrato da una voce femminile e da un ragazzino suo figlio - ci presenta Goldman come un uomo affascinante che in giovane età aveva già esplorato i luoghi al centro del gioco, ma che si era rivelato avido e malvagio.

Il gameplay inizia infatti con semplici sezioni di piattaforme, nelle quali pare che Goldman non faccia nulla di male, ma mentre la narrazione prosegue e ci svela i suoi lati più oscuri possiamo vedere che il vecchietto è in grado di eliminare i nemici e di farlo in un modo anche un po' brutale, facendo a pezzi con il bastone e con vari poteri. Sappiamo anche che Goldman ha un obiettivo: uccidere la Divinità di questi luoghi. Ovviamente è possibile che la voce narrante sia di parte, ma non ci scommetteremmo.

The Eternal Life of Goldman viene presentato dagli sviluppatori come un platform impegnativo ma non frustrante: dovremo imparare a usare l'astuzia e improvvisare sul momento a seconda delle necessità.