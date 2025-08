Wreckfest 2 si aggiorna con il terzo content update, ecco le novità

THQ Nordic e Bugbear Entertainment hanno annunciato con un trailer l'arrivo del terzo content update per Wreckfest 2, che introduce alcune novità per il gioco di guida, attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam.

Nella fattispecie, il pacchetto segna l'arrivo di due nuovi tracciati, due nuove vetture e un importante messaggio per i giocatori, che vengono chiamati a esprimersi su quelli che saranno i prossimi aggiornamenti di Wreckfest 2.

Gli sviluppatori di Bugbear Entertainment vogliono insomma sfruttare al massimo le possibilità dell'accesso anticipato e coinvolgere ancora di più gli utenti, facendo in modo che possano esprimere i propri desideri in merito alla tabella di marcia.

Si tratta certamente di un approccio interessante, specie considerando lo stato in cui il gioco è stato lanciato in early access su Steam e le tempistiche di un percorso che si preannuncia piuttosto lungo.