Wreckfest 2 ha una data di uscita in accesso anticipato, annunciata con un nuovo trailer

THQ Nordic ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato per Wreckfest 2, che arriverà su PC in forma preliminare il 20 marzo, come riferisce anche il nuovo trailer pubblicato per l'occasione.

Sviluppato da Bugbear Entertainment, si tratta di un nuovo capitolo nella serie di simulazioni di guida improntate soprattutto sulla spettacolarità delle corse, con collisioni e incidenti che ricoprono una parte importante del gameplay.

Può essere considerato un erede di FlatOut, anche se l'impostazione qui è più realistica e simulativa rispetto all'arcade pieno della vecchia serie, sebbene ci si trovi comunque piuttosto lontani dalle simulazioni di guida più tradizionali.