PGA Tour 2K25 è disponibile da oggi con la Demo First Look gratuita

2K Games ha annunciato che è disponibile da oggi la Demo First Look di PGA Tour 2K25: una versione di prova gratuita che consente di provare in anteprima la nuova edizione del gioco di golf sviluppato da HB Studios.

In attesa dell'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S, fissata al 28 febbraio, la Demo First Look ci consentirà di mettere alla prova le nostre abilità creando fino a tre differenti build di MyPLAYER, il nostro golfista virtuale, e personalizzarlo a piacimento scegliendo aspetto fisico, acconciatura, corporatura, tipologia e statistiche.

Potremo sperimentare diverse combinazioni per trovare la soluzione che meglio si adatta al nostro stile, per poi cimentarci con la modalità Partita Locale, dove ci attendono le ultime nove buche del TPC Scottsdale e del WM Phoenix Open, due dei campi più iconici del PGA Tour!

La demo include poi la modalità Allenamento, perfetta per prendere confidenza con i controlli ottimizzati di PGA Tour 2K25 e con le rinnovate meccaniche di tiro, seguendo una serie di lezioni che, proprio come nel gioco completo, ci vedranno apprendere progressivamente le diverse tecniche.

Infine potremo accedere alla modalità Imprese, che consiste in una sequenza di sfide di abilità che ci permetteranno di mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato.