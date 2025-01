PGA Tour 2K25 si mostra con un trailer del gameplay e presenta le diverse edizioni

2K Games ha pubblicato il primo trailer del gameplay di PGA Tour 2K25, la nuova edizione del simulatore di golf su licenza ufficiale PGA Tour, che sarà disponibile a partire dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S in diverse edizioni, anche con accesso anticipato.

Partiamo dal video, che include come detto sequenze di gameplay in cui è possibile vedere in azione atleti come Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick e l'astro nascente Rose Zhang, portati sullo schermo in maniera ancora più convincente grazie alle tante migliorie apportate alla grafica.

Il trailer illustra anche alcune funzionalità inedite, come il nuovo sistema EvoSwing e lo Swing Perfetto, abbinati a una struttura che include Majors iconici come il PGA Championship a Quail Hollow, lo U.S. Open all'Oakmont Country Club e il 153° Open al Royal Portrush Golf Club, nonché i più famosi tornei del PGA Tour.

EvoSwing consente di eseguire nuove tipologie di colpi, che traggono vantaggio da una fisica del rotolamento della pallina migliorata e quattro differenti aspetti che vanno a comporre il meccanismo, premiando la precisione del giocatore laddove riesca a supportarli in maniera perfetta.

A tal proposito, lo Swing Perfetto aggiunge all'esperienza un livello di difficoltà più accessibile, che limita l'incidenza dei fattoori esterni sulle prestazioni del nostro atleta e massimizza dunque le probabilità di effettuare swing impeccabili.