PGA Tour 2K25 annunciato per PS5, Xbox Series X|S e PC, ecco data di uscita e primo trailer

2K e gli sviluppatori di HB Studios hanno annunciato PGA Tour 2K25 con una data di uscita anche molto vicina. Il nuovo episodio della serie sportiva a base di golf approderà su PS5, Xbox Series X|S e PC il prossimo 28 febbraio, ma coloro che acquisteranno la Deluxe o la Legend Edition potranno iniziare a giocare con una settimana d'anticipo dal 21 febbraio.

Sulla copertina troveremo il sei volte vincitore del PGA Tour Max Homa, che si unisce a Matt Fitzpatrick e la leggenda Tiger Woods. PGA Tour 2K25 introdurrà una serie di novità, come ad esempio il debutto della PGA Championship, gli U.S: Open e gli Open. Non mancheranno anche dei miglioramenti lato gameplay, tra cui l'aggiunta del nuovo sistema EchoSwing, che introduce nuove tipologie di colpi, traiettorie della pallina, una rinnovata fisica del rotolamento e miglioramenti visivi.