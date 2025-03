PGA Tour 2K25 è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, vediamo il trailer di lancio

PGA Tour 2K25 introduce una serie di novità per quanto riguarda le meccaniche di gioco, come ad esempio il nuovo sistema EchoSwing , che offre nuove tipologie di colpi, traiettorie della pallina e una fisica evoluta del suo rotolamento, il tutto accompagnato da miglioramenti visivi che rendono l'esperienza più autentica che mai.

PGA Tour 2K25 è disponibile in tutto il mondo su Xbox Series X|S, PS5 e PC , segnando l'inizio di un nuovo capitolo per la serie golfistica di 2K Games. Il debutto del gioco nei negozi è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel lettore sottostante.

Le altre novità del nuovo capitolo della serie

Le novità non si fermano qui. Il gioco introduce le competizioni PGA Championship, gli U.S: Open e gli Open e rivoluzione la modalità MyCarrer, ora più coinvolgente e personalizzabile che mai. Oltre a scendere in campo con in nostro avatar virtuale, potremo vestire i panni di 11 professionisti, tra cui Tiger Woods, Max Homa e Matt Fitzpatrick, che ritroviamo anche nella copertina del gioco.

Torna anche la modalità Progettista di Campi, con nuovi strumenti, superfici e oggetti che consentiranno ai giocatori di dare vita al campo da gioco dei loro sogni. Inoltre, al debutto il gioco include 29 campi su licenza, tra cui il celebre The Players Stadium Course del TCP Sawgrass, con altri che arriveranno con degli aggiornamenti futuri. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di PGA Tour 2K25.