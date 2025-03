Il creatore di Stardew Valley si vergogna di quanto è accaduto con l'aggiornamento per Nintendo Switch

Barone ha pubblicato la patch pochi giorni fa per celebrare il nono anniversario di Stardew Valley. La patch ha introdotto soprattutto correzioni e alcuni nuovi Easter Egg al sempreverde simulatore agricolo, ma Barone afferma che contiene anche alcuni fastidiosi errori.

Il creatore di Stardew Valley , Eric "ConcernedApe" Barone, ha messo in guardia i fan: la recentemente pubblicata patch 1.6.15.1 del gioco per Nintendo Switch è stata accidentalmente distribuita con alcuni problemi che possono causare dei crash .

Le parole di Barone su Stardew Valley per Switch

"Mi vergogno molto a dirlo, ma c'è un errore nella recente patch per Switch", ha dichiarato Barone in un recente post online. "Il gioco è per lo più giocabile, ma ci sono alcuni crash e alcuni testi saranno confusi". Barone ha poi avvertito chi sta giocando su Switch di evitare gli artefatti e [la] stanza sul retro della gilda dell'avventura. "Stiamo lavorando a un'altra patch il più velocemente possibile".

La comunicazione di Barone suona abbastanza drammatica perché Stardew Valley ha venduto quasi 8 milioni di copie solo su Nintendo Switch - e ben 41 milioni di copie su tutte le piattaforme - quindi è più che probabile che moltissime persone stiano riscontrando problemi sulla propria console ibrida.

Va anche detto che Barone si è guadagnato tanta fiducia nel corso degli anni grazie al suo modo di fare tranquillo e alla grande voglia di introdurre novità gratuitamente, quindi pensiamo che il pubblico gli perdoni una svista di tanto in tanto. Certo, potrebbe anche sbrigarsi con i lavoro di Haunted Chocolatier!