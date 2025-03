Warhammer 40.000: Space Marine 2 non diventerà un live service e offrirà a tutti le ricompense degli eventi

Il messaggio è incluso all'interno dell'ultimo community update pubblicato sul forum ufficiale del gioco, dove gli sviluppatori hanno spiegato che stanno lavorando a "un processo semplificato per sbloccare gli oggetti (degli eventi), in modo da rendere l'esperienza meno vincolante".

Sin dal lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , il gioco ha proposto una serie di eventi a con in palio diverse ricompense esclusive . A quanto pare questa tipo di attività non è stata apprezzata da una fetta di giocatori, visto che sono a tempo limitato e dunque l'unico modo per mettere le mani su questo bottino e seguire assiduamente il titolo. A questo proposito è intervenuto il team di Saber Interactive, che ha affermato che non ha intenzione di trasformare Space Marine 2 in un "live service completo" e sta pensando a una soluzione per permettere di ottenere le ricompense degli eventi anche a chi non ha avuto modo di parteciparvi .

Le parole di Saber Interactive

"Abbiamo notato che gli Eventi della comunità sono stati accolti freddamente da quando li abbiamo introdotti come modo aggiuntivo per sbloccare oggetti cosmetici", recita il post pubblicato da Saber Interactive. "Abbiamo notato che molti di voi hanno parlato di FOMO (acronimo di fear of missing out, ovvero la paura di perdere l'occasione di perdere una ricompensa di gioco in quanto disponibile solo per un periodo limitato, ndr) generata dagli eventi.

"Siate certi che non stiamo cercando di trasformare Space Marine 2 in un gioco a servizio completo. Gli oggetti disponibili attraverso gli eventi saranno disponibili in seguito, per tutti. Vogliamo che gli eventi comunitari siano un modo per sbloccare gli oggetti in anticipo, per i giocatori più impegnati, e non una fonte di frustrazione e stress per tutti."

"Tuttavia, ciò significa che dobbiamo fornire un'esperienza fluida nello sbloccare tali oggetti, cosa che finora non è avvenuta. Ci scusiamo profondamente per il problema e stiamo attualmente lavorando a un processo semplificato per sbloccare gli oggetti, in modo da rendere l'esperienza meno vincolante."