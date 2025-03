Quanti comprarono l'edizione speciale di Dying Light venduta a €300.000? Gli autori rispondono

Fu un ottimo modo per far parlare del gioco, ma effettivamente qualcuno la comprò? Ora abbiamo la risposta e crediamo che sia quella che vi aspettate: assolutamente no.

I dettagli dell'edizione speciale di Dying Light

L'edizione in questione conteneva:

Quattro copie steelbook firmate di Dying Light (versione Xbox One)

2 set di cuffie Razer Tiamat

Occhiali per la visione notturna di marca

Una figura "a grandezza umana" di uno dei nemici "Volatili" del gioco.

Lezioni di parkour "sopravvivenza agli zombie" con il team di parkour free running Ampisound.

Una foto del vostro volto "scuoiato" sul personaggio del cacciatore notturno.

Un viaggio di andata e ritorno a Techland, dove si potrà "festeggiare con Steve, il consulente zombie, e dominare i nostri sviluppatori in una partita truccata 'Be the Zombie', per potersi vantare con gli amici".

Un rifugio di sopravvivenza per zombie su misura fornito da Tiger Log Cabins.

Alcuni "pannolini per adulti" da abbinare agli occhiali per la visione notturna "per il gameplay notturno di Dying Light".

L'edizione speciale di Dying Light

Rispondendo a una richiesta di Insider Gaming, la responsabile delle pubbliche relazioni, Paulina Dziedziak, ha spiegato che l'edizione di My Apocalypse "è stata una trovata di pubbliche relazioni e ha attirato l'attenzione dei media per la sua natura selvaggia ed eccessiva". Ha poi affermato che "ha fatto un ottimo lavoro per far conoscere il gioco", ma che "nessuno l'ha acquistata - per fortuna, credo!".

PCGamer ha anche fatto il conto di quanto costerebbe acquistare tutto quello indicato nella edizione speciale e il prezzo effettivo sarebbe di circa 50.000 euro: vendendola a 300.000 euro, avrebbero ottenuto un bel margine di guadagno.

Guardando al capitolo attuale, Dying Light 2: Stay Human rende la modalità Tower Raid permanente e aggiunge alcune novità.