Dying Light 2: Stay Human rende la modalità Tower Raid permanente e aggiunge alcune novità

Dying Light 2: Stay Human ha una nuova modalità di gioco permanente, anche se non si tratta di una novità. Il team di Techland ha inserito "Tower Raid" nel gioco in modo definitivo. Inoltre, ha ampliato l'intensa modalità roguelite con nuove sfide e meccaniche.

Non è strano che Dying Light 2: Stay Human - in qualità di gioco "come servizio" - si aggiorni regolarmente con nuovi contenuti, che variano da modalità a semplici skin, ma non tutti sono definitivi. Alcuni sono solo eventi a tempo. Ora, però, Tower Raid non lo è più per la felicità dei fan. Si tratta infatti di una delle aggiunte più apprezzate dai giocatori sin dal 2022, anno di uscita del gioco.