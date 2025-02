iPhone 16e: il nuovo modello economico avrà un chip A18 depotenziato

Secondo le specifiche ufficiali, il chip A18 dell'iPhone 16e mantiene una CPU a 6 core (2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza) e un Neural Engine a 16 core, esattamente come il modello standard. Tuttavia, la GPU ha un core in meno, passando da 5 a 4 core . Questo taglio non dovrebbe influenzare pesantemente le prestazioni nell'uso quotidiano, ma potrebbe farsi sentire nei benchmark e nei giochi più esigenti.

L'iPhone 16e si posiziona come il modello entry-level della serie iPhone 16 , con un prezzo di partenza di 699 euro. Per mantenere un costo contenuto, Apple ha scelto di utilizzare un chip A18 "binned", ossia una versione con alcune caratteristiche ridotte rispetto al modello standard presente nell'iPhone 16.

Il chip binning è una pratica comune nel settore dei semiconduttori. Durante la produzione, non tutti i chip raggiungono le specifiche massime desiderate, perciò le unità meno performanti vengono "declassate" e impiegate in dispositivi più economici .

Le tre varianti del chip A18

Con questa scelta, Apple introduce tre versioni del chip A18 all'interno della gamma iPhone 16:

A18 binned (iPhone 16e): 4-core GPU

A18 standard (iPhone 16): 5-core GPU

A18 Pro (iPhone 16 Pro e Pro Max): 6-core GPU

Questa strategia permette ad Apple di mantenere un prezzo competitivo per questo nuovo smartphone, considerato che sfruttando questi A18 può riuscire ad abbassare il prezzo finale senza togliere troppo all'esperienza (visto che comunque mantiene 8GB di RAM per Apple Intelligence e non perde alcun core per la CPU).

I chip a paragone

Per la maggior parte degli utenti, la riduzione di un core grafico probabilmente non sarà percepibile nell'uso quotidiano, dato che l'iPhone 16e mantiene comunque una CPU potente e un Neural Engine avanzato. Tuttavia, chi utilizza lo smartphone per gaming o applicazioni grafiche impegnative potrebbe notare un leggero calo di prestazioni rispetto agli altri modelli della serie iPhone 16.