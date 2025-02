Marvel Rivals vanta decine di milioni di utenti per i dati ufficiali, che arrivano dopo i licenziamenti

NetEase ha pubblicato il proprio report finanziario per il quarto trimestre fiscale e ha svelato un nuovo dato dedicato a Marvel Rivals. Il gioco free to play sparatutto a base di eroi ha superato ad oggi i 40 milioni di giocatori, calcolando tutte le piattaforme sulle quali è disponibile (PC, PS5, Xbox Series X|S).

Ricordiamo che nei primi tre giorni il TPS aveva accumulato 10 milioni di utenti, che sono saliti poi a 20 milioni nel'arco di undici giorni. Per raddoppiare la cifra ci è voluto un po' (il gioco è disponibile dal 6 dicembre) ma è un risultati notevole.

Secondo le stime, Marvel Rivals aveva guadagnato 135 milioni di dollari nel primo mese, inoltre. La compagnia stessa segnala come i guadagni hanno permesso al f2p di posizionati nella lista "Top Seller" di Steam poco dopo il lancio. Anche in termini di titoli più giocati è stato in cima alle classifiche.