WhatsApp rivoluziona gli sticker: ecco i pacchetti personalizzati per chi non può fare a meno degli adesivi

WhatsApp continua a fare passi avanti per migliorare l'esperienza utente e, a quanto pare, una delle prossime novità riguarderà la gestione degli sticker. L'app di messaggistica sta testando una nuova funzionalità che permetterà di creare e condividere pacchetti personalizzati di adesivi.

Fino ad ora, gli utenti potevano salvare i singoli sticker tra i preferiti, ma questo sistema rendeva difficile la ricerca degli adesivi giusti. Con il nuovo aggiornamento, in fase di test nella versione beta 2.25.4.18 per Android, si potranno organizzare gli sticker in raccolte tematiche, facilitandone l'utilizzo.